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На востоке ВСУ уничтожили 29 единиц техники оккупантов и отбили 14 атак

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 22:50
На востоке ВСУ уничтожили 29 единиц техники оккупантов и отбили 14 атак
украинский военный, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в четверг бойцы группировки Объединенных сил отразили 14 атак врага, на двух локациях продолжаются бои.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 вражеских танков; 14 единиц боевой бронированной техники; 6 единиц автомобильной техники.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" потери врага составляют: личного состава – 40, танков – 2, БТР – 2.

За сутки оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов, из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис Ощадбанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.

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Темы: Объединенные силы на Донбассевойна
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