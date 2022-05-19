На востоке ВСУ уничтожили 29 единиц техники оккупантов и отбили 14 атак

На Донецком и Луганском направлениях в четверг бойцы группировки Объединенных сил отразили 14 атак врага, на двух локациях продолжаются бои.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 вражеских танков; 14 единиц боевой бронированной техники; 6 единиц автомобильной техники.

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Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" потери врага составляют: личного состава – 40, танков – 2, БТР – 2.

За сутки оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов, из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис Ощадбанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.