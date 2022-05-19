Бажання європейців дати Путіну зберегти обличчя вилікує історія – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що історія зможе вилікувати тих європейців, які непокояться, аби зберегти репутацію російському президенту Володимиру Путіну.

Джерело: Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Кулеби: "Якщо брати не тих, хто відпрацьовує російські контракти, а тих людей, які щиро вірять у такі ідеї, у них класичний синдром залежності від Росії.

Це велика хвороба, вона дуже тяжка. В Європі цілі прошарки серед інтелігенції хворі на цю хворобу, і вилікує їх від цього лише жорстока історія".

Деталі: Кулеба вірить, що ті європейці, які переймаються за репутацію Путіна, будуть виступати за "збереження обличчя" для нього, навіть якщо російські війська почнуть різати й вбивати їхніх співгромадян на вулицях.

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