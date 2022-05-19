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Бажання європейців дати Путіну зберегти обличчя вилікує історія – Кулеба

Денис КарловськийЧетвер, 19 травня 2022, 23:01
міністр дмитро кулеба. фото: getty images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що історія зможе вилікувати тих європейців, які непокояться, аби зберегти репутацію російському президенту Володимиру Путіну.

Джерело: Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Кулеби: "Якщо брати не тих, хто відпрацьовує російські контракти, а тих людей, які щиро вірять у такі ідеї, у них класичний синдром залежності від Росії.

Це велика хвороба, вона дуже тяжка. В Європі цілі прошарки серед інтелігенції хворі на цю хворобу, і вилікує їх від цього лише жорстока історія".

Деталі: Кулеба вірить, що ті європейці, які переймаються за репутацію Путіна, будуть виступати за "збереження обличчя" для нього, навіть якщо російські війська почнуть різати й вбивати їхніх співгромадян на вулицях.

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент України Володимир Зеленський розповів 13 травня, що французький президент Емманюель Макрон підштовхував його погодитися на якісь поступки Путіну, аби той зміг "зберегти обличчя".
  • Однак Зеленський вважає, що Путіну не вдасться зберегти обличчя, а натомість перед ним стоїть більш важка проблема – зберегти Росію.

Теми: Кулеба ДмитроПутінінтелігенціяЄвропа
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