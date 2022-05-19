Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что история сможет вылечить тех европейцев, которые беспокоятся, дабы сохранить репутацию российскому президенту Владимиру Путину.

Источник: Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Кулебы: "Если брать не отрабатывающих российские контракты, а тех людей, которые искренне верят в такие идеи, у них классический синдром зависимости от России.

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Это большая болезнь, она очень тяжелая. В Европе целые прослои среди интеллигенции больны этой болезнью, и вылечит их от этого только жестокая история".

Детали: Кулеба верит, что те европейцы, которые озабочены репутацией Путина, будут выступать за "сохранение лица" для него, даже если российские войска начнут резать и убивать их сограждан на улицах.

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