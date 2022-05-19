Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что история сможет вылечить тех европейцев, которые беспокоятся, дабы сохранить репутацию российскому президенту Владимиру Путину.
Источник: Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона
Прямая речь Кулебы: "Если брать не отрабатывающих российские контракты, а тех людей, которые искренне верят в такие идеи, у них классический синдром зависимости от России.
Это большая болезнь, она очень тяжелая. В Европе целые прослои среди интеллигенции больны этой болезнью, и вылечит их от этого только жестокая история".
Детали: Кулеба верит, что те европейцы, которые озабочены репутацией Путина, будут выступать за "сохранение лица" для него, даже если российские войска начнут резать и убивать их сограждан на улицах.
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Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 13 мая, что французский президент Эмманюэль Макрон подталкивал его согласиться на какие-либо уступки Путину, чтобы тот смог "сохранить лицо".
- Однако Зеленский считает, что Путину не удастся сохранить лицо, а перед ним стоит более трудная проблема – сохранить Россию.