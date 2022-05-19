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Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

Денис КарловскийЧетверг, 19 мая 2022, 23:01
министр дмитрий кулеба. фото: getty images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что история сможет вылечить тех европейцев, которые беспокоятся, дабы сохранить репутацию российскому президенту Владимиру Путину.

Источник: Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Кулебы: "Если брать не отрабатывающих российские контракты, а тех людей, которые искренне верят в такие идеи, у них классический синдром зависимости от России.

Это большая болезнь, она очень тяжелая. В Европе целые прослои среди интеллигенции больны этой болезнью, и вылечит их от этого только жестокая история".

Детали: Кулеба верит, что те европейцы, которые озабочены репутацией Путина, будут выступать за "сохранение лица" для него, даже если российские войска начнут резать и убивать их сограждан на улицах.

Читайте также: Спасители Путина: что не так с попытками Запада ''сохранить лицо'' агрессора | Европейская правда

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 13 мая, что французский президент Эмманюэль Макрон подталкивал его согласиться на какие-либо уступки Путину, чтобы тот смог "сохранить лицо".
  • Однако Зеленский считает, что Путину не удастся сохранить лицо, а перед ним стоит более трудная проблема – сохранить Россию.

Темы: Кулеба ДмитрийПутининтеллигенцияЕвропа
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