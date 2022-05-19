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Зеленський пояснив партнерам, навіщо давати Україні гроші

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 23:54
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що фінансова допомога Україні з боку партнерів є не подарунком, а їхнім внеском у власну безпеку.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Я завжди кажу дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз – це 5 мільярдів доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка й достатня фінансова підтримка.

І це для партнерів не просто витрати чи подарунок. Це їхній внесок у власну безпеку.

Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати, якщо матиме успіх у війні проти України. І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого".

Що передувало: Більшість членів Сенату США у четвер підтримали виділення допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів. Законопроєкт буде відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна шукає не менше 5 млрд доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги, з яких близько 2 млрд доларів надходять зі Сполучених Штатів, для покриття невідкладних витрат на квітень, травень та червень.

Теми: Зеленськийвійнагроші
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