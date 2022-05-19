Зеленский объяснил партнерам, зачем давать Украине деньги
Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что финансовая помощь Украине со стороны партнеров – не подарок, а их вклад в собственную безопасность.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Я всегда говорю очень откровенно: ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – это 5 миллиардов долларов. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна быстрая и достаточная финансовая поддержка.
И это для партнеров не просто расходы или подарок. Это их вклад в собственную безопасность.
Потому что защита Украины означает и их защиту от новых войн и кризисов, которые Россия может спровоцировать, если будет иметь успех в войне против Украины. Поэтому мы все вместе должны обеспечить, чтобы не было никакого успеха в России в агрессии против нашего государства. Ни военного, ни экономического, ни какого-либо другого".
Что предшествовало: Большинство членов Сената США в четверг поддержали выделение помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов. Законопроект будет отправлен в Белый дом для немедленного подписания президентом США Джо Байденом.
Предыстория:
- 26 апреля министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет не менее 5 млрд долларов в месяц в виде международной помощи, из которых около 2 млрд долларов поступают из Соединенных Штатов, для покрытия неотложных расходов на апрель, май и июнь.