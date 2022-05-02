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РФ: У Бєлгородській області чули "розриви"

Анастасія КалатурПонеділок, 2 травня 2022, 03:05

У Бєлгородській області РФ заявляють про "два сильні розриви", які було чутно в області.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков в Telegram

Деталі: Гладков додав, що пошкоджень та руйнувань немає, також немає і постраждалих, а в соцмережах "вже з'явилися кадри про спалахи у небі".

Що передувало: 1 травня у Бєлгородській області Росії сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

Нагадаємо: 27 квітня були пожежі у БєлгородськійВоронезькій та Курській областях РФ.

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Теми: Росія
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