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У російському Воронежі теж чули два вибухи

Ірина БалачукСереда, 27 квітня 2022, 11:07
У російському Воронежі теж чули два вибухи
Скриншот google.maps

Два вибухи зафіксували в одному із мікрорайонів Воронежа в Росії.

Джерело: ТАСС

Пряма мова помічника оперативного чергового ГО та НС у Радянському районі Воронежа: "Було два хлопки в районі мікрорайону Шилове. Опергрупа ГО та НС, а також опергрупа від МНС перебувають на місці інциденту, зараз під'їде (співробітник – ред.) і від Слідчого комітету".

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Деталі: Повідомляється, що жителі мікрорайону Шилове писали в соціальних мережах, що близько 04:40 в небі двічі імовірно спрацювала ППО і, ймовірно, в повітря двічі піднімалися літаки.

Мікрорайон Шилове розташований поблизу військового аеродрому Балтімор, що неподалік Воронежа.

Пізніше губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що вранці 27 квітня нібито система ППО виявила та знищила у небі над Воронежем "малогабаритний розвідувальний БПЛА".

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За його словами, здоров'ю мешканців нічого не загрожує.

Воронеж розташований за 280 км. від кордону з Україною.

Крім того, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що їхня ППО також перехопила БПЛА в небі над Курською областю. За його словами, це був нібито "український" безпілотник.

Передісторія: 

  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков під ранок 27 квітня повідомив, що о 3:35 він "прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух". Згодом він з'ясував, що в районі села Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Постраждалих серед мирного населення немає. Пошкоджень житлових будівель та будинків немає.
  • Згодом губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що в ніч на 27 квітня жителі Курська чули "гупання" – нібито спрацювала протиповітряна оборона.
  • 26 квітня в Міноборони Росії вдруге пригрозили ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві у випадку, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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