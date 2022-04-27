У російському Воронежі теж чули два вибухи

Два вибухи зафіксували в одному із мікрорайонів Воронежа в Росії.

Джерело: ТАСС

Пряма мова помічника оперативного чергового ГО та НС у Радянському районі Воронежа: "Було два хлопки в районі мікрорайону Шилове. Опергрупа ГО та НС, а також опергрупа від МНС перебувають на місці інциденту, зараз під'їде (співробітник – ред.) і від Слідчого комітету".

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Деталі: Повідомляється, що жителі мікрорайону Шилове писали в соціальних мережах, що близько 04:40 в небі двічі імовірно спрацювала ППО і, ймовірно, в повітря двічі піднімалися літаки.

Мікрорайон Шилове розташований поблизу військового аеродрому Балтімор, що неподалік Воронежа.

Пізніше губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що вранці 27 квітня нібито система ППО виявила та знищила у небі над Воронежем "малогабаритний розвідувальний БПЛА".

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За його словами, здоров'ю мешканців нічого не загрожує.

Воронеж розташований за 280 км. від кордону з Україною.

Крім того, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що їхня ППО також перехопила БПЛА в небі над Курською областю. За його словами, це був нібито "український" безпілотник.

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