ЗМІ: США подумують на півроку скасувати санкції проти Білорусі заради експорту українського зерна
США розглядають можливість шестимісячного скасування санкцій щодо білоруського виробництва калійних добрив в обмін на транзит українського зерна.
Джерело: джерела WSJ
Деталі: Зазначається, що скасування санкцій розглядається як "стимул для Олександра Лукашенка", самопроголошеного президента Білорусі.
Офіційні особи США та генсек ООН Антоніо Гуттереш вивчають можливий маршрут експорту українського зерна: на північ залізницею через Білорусь до литовського порту Клайпеда.
Минулого року Вашингтон запровадив санкції, пов'язані з калійними добривами, у відповідь на те, що влада Білорусі спровокувала міграційну кризу та придушила опозицію.
Що передувало: Два дні тому повідомлялося, що США та європейські союзники розробляють маршрути для експорту української пшениці та кукурудзи.
Нагадаємо:
- До 24 лютого постачання пшениці з Росії та України становило майже 30% світової торгівлі, а Україна була четвертим у світі експортером кукурудзи та п'ятим у світі - експортером пшениці.
- Всесвітня продовольча програма ООН щорічно закуповує близько половини своєї пшениці в Україні.