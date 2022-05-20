ЗМІ: США подумують на півроку скасувати санкції проти Білорусі заради експорту українського зерна

США розглядають можливість шестимісячного скасування санкцій щодо білоруського виробництва калійних добрив в обмін на транзит українського зерна.

Джерело: джерела WSJ

Деталі: Зазначається, що скасування санкцій розглядається як "стимул для Олександра Лукашенка", самопроголошеного президента Білорусі.

Офіційні особи США та генсек ООН Антоніо Гуттереш вивчають можливий маршрут експорту українського зерна: на північ залізницею через Білорусь до литовського порту Клайпеда.

Минулого року Вашингтон запровадив санкції, пов'язані з калійними добривами, у відповідь на те, що влада Білорусі спровокувала міграційну кризу та придушила опозицію.

Що передувало: Два дні тому повідомлялося, що США та європейські союзники розробляють маршрути для експорту української пшениці та кукурудзи.

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