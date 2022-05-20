СМИ: США подумывают на полгода отменить санкции против Беларуси ради экспорта украинского зерна
США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении белорусского производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна.
Источник: источники WSJ
Детали: Отмечается, что отмена санкций рассматривается как "стимул для Александра Лукашенко", самопровозглашенного президента Беларуси.
Официальные лица США и генсек ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.
В прошлом году Вашингтон ввел санкции, связанные с калийными удобрениями, в ответ на то, что власти Беларуси спровоцировали миграционный кризис и подавили оппозицию.
Что предшествовало: Два дня назад сообщалось, что США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы.
Напомним:
- До 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составили почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире - экспортером пшеницы.
- Всемирная продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины пшеницы в Украине.