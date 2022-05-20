СМИ: США подумывают на полгода отменить санкции против Беларуси ради экспорта украинского зерна

США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении белорусского производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна.

Источник: источники WSJ

Детали: Отмечается, что отмена санкций рассматривается как "стимул для Александра Лукашенко", самопровозглашенного президента Беларуси.

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Официальные лица США и генсек ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.

В прошлом году Вашингтон ввел санкции, связанные с калийными удобрениями, в ответ на то, что власти Беларуси спровоцировали миграционный кризис и подавили оппозицию.

Что предшествовало: Два дня назад сообщалось, что США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы.

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