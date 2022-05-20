Херсонщина: Росіяни збивають свої ж ракети, щоб підставити ЗСУ — ОК “Південь”

На Херсонщині росіяни застосовують ППО, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільних силами ЗСУ.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: "На Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розвертаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку Збройних Сил України, рашисти ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ".

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Нагадаємо: На Запоріжжі окупанти почали шити форму ЗСУ та переодягатися в неї, готуючи провокації проти мирного населення.