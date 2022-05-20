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Херсонщина: Россияне сбивают свои же ракеты, чтобы подставить ВСУ — ОК "Юг"

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 05:30

В Херсонской области россияне применяют ПВО, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданских силами ВСУ.

Источник: ОК "Юг"

Детали: "На Херсонщине враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, решисты еще и применяют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ".

Напомним: На Запорожье оккупанты начали шить форму ВСУ и переодеваться в нее, готовя провокации против мирного населения.

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Темы: войнаРосcия
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