Херсонщина: Россияне сбивают свои же ракеты, чтобы подставить ВСУ — ОК "Юг"

В Херсонской области россияне применяют ПВО, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданских силами ВСУ.

Источник: ОК "Юг"

Детали: "На Херсонщине враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, решисты еще и применяют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ".

Напомним: На Запорожье оккупанты начали шить форму ВСУ и переодеваться в нее, готовя провокации против мирного населения.