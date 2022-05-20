Луганщина: 12 погибших в Северодонецке, полсотни разрушенных домов

За день 12 человек погибли в Северодонецке, еще один человек – в Горной громаде.

Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай, руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального марафона

Детали: Отмечается, что штурм Северодонецка успеха не имел - россияне понесли потери в личном составе и отступили.

В Луганской области в общей сложности более 60 разрушенных домов. В частности, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Привиле – 17.

Дословно: "Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нирково - пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом - шесть, в Врубовке - три, еще три - в Рубежном. Невозможно посчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия".

Глава Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк отметил, что россияне очень плотно и мощно обстреливают город, при этом в бомбоубежищах Северодонецка до сих пор остаются до 15 тысяч жителей.

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Для обеспечения людей водой расконсервировали скважины в старых районах города, также подвозят воду в разные районы города.

Света в городе нет почти неделю, все вышки мобильной связи обесточены – соответственно мобильной связи и интернета нет.

В то же время город имеет небольшой запас элементарных медикаментов.

По словам Стрюка, сейчас в Северодонецке 70% многоэтажек разрушены или повреждены, многие из них необходимо будет снести и построить новые.

Напомним: Россияне наступают в районах Лисичанска и Северодонецка.