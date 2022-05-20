В Енергодарі рятувальники протестували через викрадення їхнього начальника, їх розігнали
П'ятниця, 20 травня 2022, 10:27
В окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області пожежна частина вийшла на протест після того, як ворожі війська викрали начальника пожежно рятувального загону Віталія Трояна.
Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram
Деталі: Зазначається, що окупанти застосували силові методи до рятівників.
За словами мера, росіяни побили людей та пошкодили рятувальну техніку.
Менше ніж за годину озброєні окупанти силою змусили рятувальників розійтися.
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Передісторія: Раніше стало відомо, що 18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.
Потім опечатали кабінет і вивезли Віталія у невідомому напрямку.