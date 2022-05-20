В Енергодарі рятувальники протестували через викрадення їхнього начальника, їх розігнали

В окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області пожежна частина вийшла на протест після того, як ворожі війська викрали начальника пожежно рятувального загону Віталія Трояна.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: Зазначається, що окупанти застосували силові методи до рятівників.

За словами мера, росіяни побили людей та пошкодили рятувальну техніку.

Менше ніж за годину озброєні окупанти силою змусили рятувальників розійтися.

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Передісторія: Раніше стало відомо, що 18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Потім опечатали кабінет і вивезли Віталія у невідомому напрямку.