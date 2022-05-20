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В Энергодаре спасатели протестовали из-за похищения их начальника, их разогнали

Роман ПетренкоПятница, 20 мая 2022, 10:27
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В оккупированном россиянами Энергодаре Запорожской области пожарная часть вышла на протест после того, как вражеские войска похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Детали: Отмечается, что оккупанты применили силовые методы к спасателям.

По словам мэра, россияне избили людей и повредили спасательную технику.

Менее чем через час вооруженные оккупанты силой заставили спасателей разойтись.

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Предыстория: Ранее стало известно, что 18 мая оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Затем опечатали кабинет и увезли Виталия в неизвестном направлении.

Темы: Энергодароккупацияпленныевойна
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