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Росія визначає нові рубежі для пуску ракет по Україні - Міноборони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 15:12
Росія визначає нові рубежі для пуску ракет по Україні - Міноборони
Олександр Мотузяник

За даними української розвідки російські війська відпрацьовують умовні пуски ракет за новими напрямками.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 20 травня 

Пряма мова: "Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по території нашої держави. Як стало відомо нашій розвідці, російський екіпаж дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовували умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованого Криму".

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Теми: війна
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