Россия определяет новые рубежи для пуска ракет по Украине - Минобороны
Пятница, 20 мая 2022, 15:12
По данным украинской разведки, российские войска отрабатывают условные пуски ракет по новым направлениям.
Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 20 мая
Прямая речь: "Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по территории нашего государства. Как стало известно нашей разведке, российский экипаж дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывал условные пуски ракет из воздушного пространства северной части временно оккупированного Крыма".
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