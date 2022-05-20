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Россия определяет новые рубежи для пуска ракет по Украине - Минобороны

Валентина РоманенкоПятница, 20 мая 2022, 15:12
Александр Мотузяник

По данным украинской разведки, российские войска отрабатывают условные пуски ракет по новым направлениям.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 20 мая

Прямая речь: "Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по территории нашего государства. Как стало известно нашей разведке, российский экипаж дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывал условные пуски ракет из воздушного пространства северной части временно оккупированного Крыма".

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