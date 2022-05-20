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Россияне готовы запустить 16 ракет "Калибр" из Черного моря

Денис КарловскийПятница, 20 мая 2022, 15:23
Россияне готовы запустить 16 ракет Калибр из Черного моря

Министерство обороны Украины предупреждает, что из акватории Черного моря россияне подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр".

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник

Прямая речь Мотузяника: "В готовности к применению в акватории Черного моря находится два корабля с суммарным залпом до 16 КРМБ типа "Калибр".

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Детали: Также группировка Черноморского флота РФ продолжает изолировать гражданское судоходство и порты Украины.

Вражеские суда осуществляют разведку и огневую поддержку для оккупационных подразделений на суше.

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Темы: Черное мореРосcияобстрелЧФ России
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