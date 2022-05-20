Россияне готовы запустить 16 ракет "Калибр" из Черного моря
Пятница, 20 мая 2022, 15:23
Министерство обороны Украины предупреждает, что из акватории Черного моря россияне подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр".
Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник
Прямая речь Мотузяника: "В готовности к применению в акватории Черного моря находится два корабля с суммарным залпом до 16 КРМБ типа "Калибр".
Детали: Также группировка Черноморского флота РФ продолжает изолировать гражданское судоходство и порты Украины.
Вражеские суда осуществляют разведку и огневую поддержку для оккупационных подразделений на суше.
Предыстория:
- СМИ сообщали, что западные партнеры рассматривают предоставление Украине противокорабельных ракет для деблокады портов.
- 15 мая россияне запустили с подлодок ракеты "Калибр" по Львовской области.
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