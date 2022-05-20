Россияне готовы запустить 16 ракет "Калибр" из Черного моря

Министерство обороны Украины предупреждает, что из акватории Черного моря россияне подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр".

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник

Прямая речь Мотузяника: "В готовности к применению в акватории Черного моря находится два корабля с суммарным залпом до 16 КРМБ типа "Калибр".

Детали: Также группировка Черноморского флота РФ продолжает изолировать гражданское судоходство и порты Украины.

Вражеские суда осуществляют разведку и огневую поддержку для оккупационных подразделений на суше.

Предыстория:

СМИ сообщали, что западные партнеры рассматривают предоставление Украине противокорабельных ракет для деблокады портов.

15 мая россияне запустили с подлодок ракеты "Калибр" по Львовской области.