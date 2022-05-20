Росіяни звезли 130 одиниць техніки на Чорнобаївку – зведення Генштабу 

Російські окупанти розмістили в околицях Чорнобаївки під Херсоном 130 одиниць військової техніки.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України за 20 травня

Дослівно: "У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та обстріли місцевості вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпечені підрозділів.

Ворог продовжує інженерні роботи з обладнання другої лінії оборони.

З метою перешкоджання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець в районі Давидового Броду."

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Деталі: На Волинському і Поліському напрямках українська розвідка фіксує ротацію до 7 батальйонів білоруської армії для виконання завдань з прикриття ділянок кордону з Україною.

На окремих полігонах білоруське військове командування розмістило два ракетні дивізіони ТРК "Точка-У" й один дивізіон РСЗВ "Смерч".

Також у Гомельській області з 22 червня до 1 липня білоруське командування запланувало проведення зборів військовозобов’язаних.

На північ від Харкова ворог обстріляв українські позиції з артилерії та здійснив дистанційне мінування на шляхах можливого просування українських захисників.

На Слов’янському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів. Ворог обстрілював з артилерії позиції наших військ на південь та південний захід від міста Ізюм. З метою уточнення положення наших військ провів повітряну розвідку двома БпЛА "Орлан-10".

Поблизу Яремівки російські окупанти готуються навести понтонну переправу через Сіверський Донець.

На Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступ, намагається оволодіти новими рубежами у районі населеного пункту Попасна, успіху не має.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії та штурмової авіації, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар’їнки), успіху не мав.

У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи стосовно місцевого населення.

На окупованій росіянами території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" спецслужби РФ проводять дестабілізаційні операції. Невідомі пошири інформацію про нібито мінування об’єктів соціальної інфраструктури та так званих "держустанов ПМР"у Тирасполі, Дубоссарах, Бендерах і Рибниці.

На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках без суттєвих змін порівняно з ситуацією станом на 19 травня.

Передісторія:

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю заявив, що російський президент Володимир Путін перебуває в глухому куті, адже не здатний ні виграти війну, але й відступити не може.

Станом на ранок 20 травня, російська армія втратила більше 28,7 тисяч військових, 204 літаки, 168 гелікоптерів, 1263 танки, 596 артилерійські системи і 460 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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