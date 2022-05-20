Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне свезли 130 единиц техники на Чернобаевку – сводка Генштаба

Денис КарловскийПятница, 20 мая 2022, 18:45

Российские оккупанты разместили в окрестностях Чернобаевки под Херсоном 130 единиц военной техники.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за 20 мая

Дословно: "В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и обстрелы местности вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении подразделений.

Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.

В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях украинская разведка фиксирует ротацию до 7 батальонов белорусской армии для выполнения задач по прикрытию участков границы с Украиной.

На отдельных полигонах белорусское военное командование разместило два ракетных дивизиона ТРК "Точка-У" и один дивизион РСЗО "Смерч".

Также в Гомельской области с 22 июня по 1 июля белорусское командование запланировало проведение собрания военнообязанных.

Севернее Харькова враг обстрелял украинские позиции из артиллерии и осуществил дистанционное минирование на путях возможного продвижения украинских защитников.

На Славянском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов. Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БпЛА "Орлан-10".

Вблизи Яремовки российские оккупанты готовятся навести понтонную переправу через Северский Донец.

В Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе населённого пункта Попасна, удачи не имеет.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

На оккупированной россиянами территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" спецслужбы РФ производят дестабилизационные операции. Неизвестные распространили информацию о якобы минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых госучреждениях ПМР в Тирасполе, Дубоссарах, Бендерах и Рыбнице.

На Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях без существенных изменений сравнительно с ситуацией на 19 мая.

Предыстория:

  • Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью заявил, что российский президент Владимир Путин находится в тупике, ведь не способен ни выиграть войну, но и отступить не может.
  • По состоянию на утро 20 мая, российская армия понесла потери более 28,7 тысячи военных убитыми, уничтожено 204 самолета, 168 вертолетов, 1263 танка, 596 артиллерийские системы и 460 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Темы: Росcиявойнабоевые действияВооруженные силы
Главное сегодня

ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Все новости...
Росcия
Харьков: горожане сообщают про ракетный удар и пожар
Страны Балтии останавливают импорт электричества из РФ
Гайдай показал, как выглядит Белогоровка после боя с россиянами
Последние новости
04:57
Штаты готовы помочь Северной Корее преодолеть пандемию COVID – СМИ
03:58
ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"
03:12
Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа - Reuters
02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
Все новости...