Россияне свезли 130 единиц техники на Чернобаевку – сводка Генштаба

Российские оккупанты разместили в окрестностях Чернобаевки под Херсоном 130 единиц военной техники.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за 20 мая

Дословно: "В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и обстрелы местности вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении подразделений.

Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.

В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях украинская разведка фиксирует ротацию до 7 батальонов белорусской армии для выполнения задач по прикрытию участков границы с Украиной.

На отдельных полигонах белорусское военное командование разместило два ракетных дивизиона ТРК "Точка-У" и один дивизион РСЗО "Смерч".

Также в Гомельской области с 22 июня по 1 июля белорусское командование запланировало проведение собрания военнообязанных.

Севернее Харькова враг обстрелял украинские позиции из артиллерии и осуществил дистанционное минирование на путях возможного продвижения украинских защитников.

На Славянском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов. Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БпЛА "Орлан-10".

Вблизи Яремовки российские оккупанты готовятся навести понтонную переправу через Северский Донец.

В Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе населённого пункта Попасна, удачи не имеет.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

На оккупированной россиянами территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" спецслужбы РФ производят дестабилизационные операции. Неизвестные распространили информацию о якобы минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых госучреждениях ПМР в Тирасполе, Дубоссарах, Бендерах и Рыбнице.

На Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях без существенных изменений сравнительно с ситуацией на 19 мая.

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