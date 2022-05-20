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Росіяни розібрали завали і вивезли тіла з драмтеатру Маріуполя – радник мера 

Мазуренко Альона П'ятниця, 20 травня 2022, 19:15
фото: Андрющенко у Telegram

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих із Драматичного театру міста.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні (20 травня - ред.) окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито.

Тепер ми ніколи не дізнаємось, скількі насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі.

Загиблих поховано під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші".

 
Андрющенко у Telegram

Передісторія: 

  • 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.
  • В кінці квітня стало відомо, що в Маріуполі окупанти зачищають завали розбомбленого російськими військами Драматичного театру, знайдені тіла вивозять в селище Мангуш, де звалюють в траншею.
  • Розслідування Associated Press зазначає, що напад росіян на Драмтеатр у Маріуполі насправді був набагато смертоноснішим, ніж передбачалося, внаслідок чого загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.

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Теми: Маріупольобстрілокупаціявійна
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