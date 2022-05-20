Росіяни розібрали завали і вивезли тіла з драмтеатру Маріуполя – радник мера 

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих із Драматичного театру міста.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні (20 травня - ред.) окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито.

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Тепер ми ніколи не дізнаємось, скількі насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі.

Загиблих поховано під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші".

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