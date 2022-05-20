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Россияне разобрали завалы и вывезли тела из драмтеатра Мариуполя – советник мэра

Алена МазуренкоПятница, 20 мая 2022, 19:15
Россияне разобрали завалы и вывезли тела из драмтеатра Мариуполя – советник мэра
фото: Андрющенко в Telegram

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты завершили разбор завалов и вывез тел погибших из Драматического театра города.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня (20 мая - ред.) оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта.

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Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре.

Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше".

 
Андрющенко у Telegram

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.
  • В апреле стало известно, что в Мариуполе оккупанты зачищают завалы разбомбленного русскими войсками Драматического театра, найденные тела вывозят в поселок Мангуш, где сваливают в траншею.
  • Расследование Associated Press отмечает, что нападение россиян на Драмтеатр в Мариуполе на самом деле было гораздо более смертоносным, чем предполагалось, в результате чего погибло около 600 человек внутри и снаружи здания.

Темы: Мариупольобстрелоккупациявойна
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