Россияне разобрали завалы и вывезли тела из драмтеатра Мариуполя – советник мэра

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты завершили разбор завалов и вывез тел погибших из Драматического театра города.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня (20 мая - ред.) оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта.

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Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре.

Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше".

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