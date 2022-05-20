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У Росії хочуть продавати горілку з маркуванням Z i V

Денис КарловськийП'ятниця, 20 травня 2022, 20:23
У Росії хочуть продавати горілку з маркуванням Z i V
запропоновані маркування для горілки "путінка". фото: реєстр роспатенту

Виробник горілки "Путінка" подав заявку про реєстрацію торгових найменувань з літерами Z і V, які є символами російської війни проти України.

Джерело: російське медіа "РБК" на дані Роспатента

Деталі: Компанія "Байкал-Інвест" подала заявку до Роспатента про реєстрацію найменувань для горілки: "Z своих не бросаем" і "Сила V правде".

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Наразі рішення про їхню реєстрацію немає.

Довідково: "Байкал-Інвест" виготовляє горілку "Путінку" з 2003 року. Кінцеві бенефіціари компанії пов’язані з близькими друзями Путіна – Борисом та Аркадієм Ротенбергами.

Проти Ротенбергів запровадили санкції в Європейському Союзі, Великій Британії, США, Канаді та низці інших країн. Їхнє рухоме та нерухоме майно вилучають.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Міністерство оборони Росії заявило, що літери Z i V не є офіційними позначеннями російської армії й не мають жодного окремого значення.
  • Раніше російські журналісти зі своїх джерел у Кремлі твердили, що ці маркування латинськими літерами придумали "піарники" з оточення російського міністра оборони Сергія Шойґу.

Теми: РосіяпропагандаалкогольПутін
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