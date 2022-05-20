У Росії хочуть продавати горілку з маркуванням Z i V

Виробник горілки "Путінка" подав заявку про реєстрацію торгових найменувань з літерами Z і V, які є символами російської війни проти України.

Джерело: російське медіа "РБК" на дані Роспатента

Деталі: Компанія "Байкал-Інвест" подала заявку до Роспатента про реєстрацію найменувань для горілки: "Z своих не бросаем" і "Сила V правде".

Наразі рішення про їхню реєстрацію немає.

Довідково: "Байкал-Інвест" виготовляє горілку "Путінку" з 2003 року. Кінцеві бенефіціари компанії пов’язані з близькими друзями Путіна – Борисом та Аркадієм Ротенбергами.

Проти Ротенбергів запровадили санкції в Європейському Союзі, Великій Британії, США, Канаді та низці інших країн. Їхнє рухоме та нерухоме майно вилучають.

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