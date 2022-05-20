В России хотят продавать водку с маркировкой Z и V
Пятница, 20 мая 2022, 20:23
Производитель водки "Путинка" подал заявку о регистрации торговых наименований с буквами Z и V, символами российской войны против Украины.
Источник: российское медиа "РБК" на данные Роспатента
Детали: Компания "Байкал-Инвест" подала заявку в Роспатент о регистрации наименований для водки: "Z своих не бросаем" и "Сила V правде".
Пока решения об их регистрации нет.
Справка: "Байкал-Инвест" производит водку "Путинку" с 2003 года. Конечные бенефициары компании связаны с близкими друзьями Путина – Борисом и Аркадием Ротенбергами.
Против Ротенбергов ввели санкции в Европейском Союзе, Великобритании, США, Канаде и ряде других стран. Их движимое и недвижимое имущество изымают.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Министерство обороны России заявило, что буквы Z и V не являются официальными обозначениями российской армии и не имеют никакого особого значения.
- Ранее российские журналисты из своих источников в Кремле утверждали, что эти маркировки латинскими буквами придумали "пиарщики" из окружения российского министра обороны Сергея Шойгу.