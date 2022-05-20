Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России хотят продавать водку с маркировкой Z и V

Денис КарловскийПятница, 20 мая 2022, 20:23
В России хотят продавать водку с маркировкой Z и V

Производитель водки "Путинка" подал заявку о регистрации торговых наименований с буквами Z и V, символами российской войны против Украины.

Источник: российское медиа "РБК" на данные Роспатента

Детали: Компания "Байкал-Инвест" подала заявку в Роспатент о регистрации наименований для водки: "Z своих не бросаем" и "Сила V правде".

Реклама:

Пока решения об их регистрации нет.

Справка: "Байкал-Инвест" производит водку "Путинку" с 2003 года. Конечные бенефициары компании связаны с близкими друзьями Путина – Борисом и Аркадием Ротенбергами.

Против Ротенбергов ввели санкции в Европейском Союзе, Великобритании, США, Канаде и ряде других стран. Их движимое и недвижимое имущество изымают.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Министерство обороны России заявило, что буквы Z и V не являются официальными обозначениями российской армии и не имеют никакого особого значения.
  • Ранее российские журналисты из своих источников в Кремле утверждали, что эти маркировки латинскими буквами придумали "пиарщики" из окружения российского министра обороны Сергея Шойгу.

Темы: РосcияпропагандаалкогольПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Росcия
Work.ua разрывает сотрудничество с 200 компаниями из-за их связей с РФ
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Россия перебросила ПВО с Курильских островов на границу с Украиной - СМИ
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: