Гайдай показав, як виглядає Білогорівка після бою з росіянами

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав, як виглядає село Білогорівка, де українські військові розбили росіян під час спроби форсування Сіверського Донця.

Джерело: Гайдай у Facebook і Telegram

Деталі: Глава ОВА повідомив, що поліцейські Луганської області змогли проїхати до Білогорівки та забрати 8 людей.

Також виїхали лисичани та сєвєродончани, зокрема 12 осіб вирішили їхати зі школи, яку росіяни зранку обстріляли в Сєвєродонецьку.

Тих, хто відмовився від евакуації, за словами Гайдая, перемістили до інших укриттів міста.

Загалом він повідомив, що вдалося евакуювати 38 людей, з них 12 дітей: "Всі вже в безпеці".

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