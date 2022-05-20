Гайдай показав, як виглядає Білогорівка після бою з росіянами
П'ятниця, 20 травня 2022, 20:37
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав, як виглядає село Білогорівка, де українські військові розбили росіян під час спроби форсування Сіверського Донця.
Джерело: Гайдай у Facebook і Telegram
Деталі: Глава ОВА повідомив, що поліцейські Луганської області змогли проїхати до Білогорівки та забрати 8 людей.
Також виїхали лисичани та сєвєродончани, зокрема 12 осіб вирішили їхати зі школи, яку росіяни зранку обстріляли в Сєвєродонецьку.
Тих, хто відмовився від евакуації, за словами Гайдая, перемістили до інших укриттів міста.
Загалом він повідомив, що вдалося евакуювати 38 людей, з них 12 дітей: "Всі вже в безпеці".
Нагадаємо:
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- Українські військові неодноразово зривали спроби ворога переправитись через Сіверський Донець у Білогорівці: нищили понтони і техніку російських окупантів.
- Зокрема, при спробі переправи через Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто 88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.
- За словами Гайдая 18 травня, російські військові відмовляються йти до Білогорівки (Луганська область) та поки не форсують Сіверський Донець, бо "страшно".