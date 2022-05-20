Гайдай показал, как выглядит Белогоровка после боя с россиянами

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал, как выглядит село Белогоровка, где украинские военные разбили россиян во время попытки форсирования Сиверского Донца.

Источник: Гайдай в Facebook и Telegram

Детали: Глава ОВА сообщил, что полицейские Луганской области смогли проехать в Белогоровку и забрать 8 человек.

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Также выехали лисичане и северодончане, в том числе 12 человек решили уехать из школы, которую россияне утром обстреляли в Северодонецке.

Тех, кто отказался от эвакуации, по словам Гайдая, переместили в другие укрытия города.

В целом он сообщил, что удалось эвакуировать 38 человек, из них 12 детей: "Все уже в безопасности".

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