Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гайдай показал, как выглядит Белогоровка после боя с россиянами

Мазуренко Алена Пятница, 20 мая 2022, 20:37
скриншот

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал, как выглядит село Белогоровка, где украинские военные разбили россиян во время попытки форсирования Сиверского Донца.

Источник: Гайдай в Facebook и Telegram

Детали: Глава ОВА сообщил, что полицейские Луганской области смогли проехать в Белогоровку и забрать 8 человек.

Также выехали лисичане и северодончане, в том числе 12 человек решили уехать из школы, которую россияне утром обстреляли в Северодонецке.

Тех, кто отказался от эвакуации, по словам Гайдая, переместили в другие укрытия города.

 

В целом он сообщил, что удалось эвакуировать 38 человек, из них 12 детей: "Все уже в безопасности".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Украинские военные неоднократно срывали попытки врага переправиться через Северский Донец в Белогоровке: уничтожали понтоны и технику российских оккупантов.
  • В частности, при попытке переправы через Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550-ти (т.е. 88%), также более 80 единиц техники РФ были повреждены.
  • По словам Гайдая 18 мая, российские военные отказываются идти в Белогоровку (Луганская область) и пока не форсируют Северский Донец, потому что "страшно".

Темы: Луганская областьРосcиявойнаобстрел
Главное сегодня

Экспертиза СБУ подтвердила: вокзал в Краматорске обстреляли оккупанты из "Точки У"

Президент: Украину сегодня защищает 700 тысяч воинов

Зеленский подтвердил, что бойцов с "Азовстали" должны вернуть Украине

Зеленский рассказал, почему "попрощался" с некоторыми людьми из своей команды

Экс-генсек НАТО раскритиковал курс Германии по войне в Украине

ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Все новости...
Луганская область
Планы врага – окружить Луганщину или сделать из нее пожарище – Гайдай
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
Нацгвардия показала видео уничтожения российских танков на Луганщине
Последние новости
13:46
Враг обстрелял из минометов Черниговскую область
13:44
На Харьковщине эксгумировали тела 6 российских военных, включая Герасимова
13:36
Чехия пострадала от сильных штормов с градом
13:34
"Добрый вечер, мы из Украины": в "Дии" выбрали новую марку Укрпочты
13:23
В Беларуси внутренние войска будут привлекаться для охраны границы
13:17
Что происходит с курсом доллара и что делает НБУ – разъяснение
13:11
фото"Довольно нас насиловать": обнаженная активистка на Каннском кинофестивале поддержала украинок
13:07
видеоДесантники показали, как уничтожают российские танки и БМП
12:59
Германия хочет ускорить признание профквалификации украинцев
12:43
Подоляк о "жертвовать территориями": Это говорит лузер, который в душе уже проиграл
Все новости...