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Гайдай показал, как выглядит Белогоровка после боя с россиянами

Алена МазуренкоПятница, 20 мая 2022, 20:37
Гайдай показал, как выглядит Белогоровка после боя с россиянами
скриншот

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал, как выглядит село Белогоровка, где украинские военные разбили россиян во время попытки форсирования Сиверского Донца.

Источник: Гайдай в Facebook и Telegram

Детали: Глава ОВА сообщил, что полицейские Луганской области смогли проехать в Белогоровку и забрать 8 человек.

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Также выехали лисичане и северодончане, в том числе 12 человек решили уехать из школы, которую россияне утром обстреляли в Северодонецке.

Тех, кто отказался от эвакуации, по словам Гайдая, переместили в другие укрытия города.

 

В целом он сообщил, что удалось эвакуировать 38 человек, из них 12 детей: "Все уже в безопасности".

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Напомним:

  • Украинские военные неоднократно срывали попытки врага переправиться через Северский Донец в Белогоровке: уничтожали понтоны и технику российских оккупантов.
  • В частности, при попытке переправы через Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550-ти (т.е. 88%), также более 80 единиц техники РФ были повреждены.
  • По словам Гайдая 18 мая, российские военные отказываются идти в Белогоровку (Луганская область) и пока не форсируют Северский Донец, потому что "страшно".

Темы: Луганская областьРосcиявойнаобстрел
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