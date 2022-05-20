Гайдай показал, как выглядит Белогоровка после боя с россиянами
Пятница, 20 мая 2022, 20:37
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал, как выглядит село Белогоровка, где украинские военные разбили россиян во время попытки форсирования Сиверского Донца.
Источник: Гайдай в Facebook и Telegram
Детали: Глава ОВА сообщил, что полицейские Луганской области смогли проехать в Белогоровку и забрать 8 человек.
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Также выехали лисичане и северодончане, в том числе 12 человек решили уехать из школы, которую россияне утром обстреляли в Северодонецке.
Тех, кто отказался от эвакуации, по словам Гайдая, переместили в другие укрытия города.
В целом он сообщил, что удалось эвакуировать 38 человек, из них 12 детей: "Все уже в безопасности".
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Напомним:
- Украинские военные неоднократно срывали попытки врага переправиться через Северский Донец в Белогоровке: уничтожали понтоны и технику российских оккупантов.
- В частности, при попытке переправы через Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550-ти (т.е. 88%), также более 80 единиц техники РФ были повреждены.
- По словам Гайдая 18 мая, российские военные отказываются идти в Белогоровку (Луганская область) и пока не форсируют Северский Донец, потому что "страшно".