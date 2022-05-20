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На сході ЗСУ за день знищили 32 одиниці техніки окупантів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 21:40
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках у п’ятницю бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 11 атак ворога та знищили 32 одиниці техніки.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 3 артилерійські системи; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 3 спеціальні броньовані автомобілі; 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA"".

Деталі: У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у п’ятницю російські війська здійснили 1 атаку. Крім того, вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами.

Втрати ворога складають: особового складу – до 80, танків – 1, БМП – 2, МТЛБ – 1, артилерійських систем – 1, мінометів – 1, АТТ – 4, БПЛА – 1.

Угруповання Об’єднаних сил також повідомляє, що 20 травня окупанти обстріляли більше 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти з них: 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скид Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 4 цивільні особи, ще 5 отримали поранення.

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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