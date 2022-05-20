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На востоке ВСУ за день уничтожили 32 единицы техники оккупантов

Катерина ТищенкоПятница, 20 мая 2022, 21:40
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в пятницу бойцы группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага и уничтожили 32 единицы техники.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 3 артиллерийские системы; 10 единиц боевой бронированной техники; 3 специальных бронированных автомобиля; 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10 и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA"".

Детали: В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в пятницу российские войска совершили 1 атаку. Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

Утраты неприятеля составляют: личного состава – до 80, танков – 1, БМП – 2, МТЛБ – 1, артиллерийских систем – 1, минометов – 1, АТТ – 4, БПЛА – 1.

Группировка Объединенных сил также сообщает, что 20 мая оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объекта, из них: 72 жилых дома, две школы, общежитие, скид Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 4 гражданских лица, еще 5 получили ранения.

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Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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