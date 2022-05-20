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Прокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові

Світлана КізіловаП'ятниця, 20 травня 2022, 23:59
Прокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові

20 травня прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури на Харківщині, спеціалісти-вибухотехніки, експерти-криміналісти та спеціалісти Державної екологічної інспекції проведели огляд території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Джерело: обласна прокуратура

Деталі: Вказаний об’єкт неодноразово був обстріляний військовослужбовцями ЗС РФ. Так, 10 березня внаслідок російського бомбардування були пошкоджені лінії електропостачання, що призвело до зупинки електроживлення ЯПУ "Джерело нейтронів". 26 березня атака повторилася.

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Під час огляду 20 травня виявили та вилучили речові докази, у тому числі, частини боєприпасів різного виду озброєння.

Дослівно: "За результатами проведених слідчих дій та зібрання речових доказів будуть призначені відповідні необхідні експертні дослідження".

Довідково: "Джерело нейтронів" - ядерна пускова установка, розташована на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ).

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Теми: ХарківвійнаРосія
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