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Прокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові

Світлана КізіловаП'ятниця, 20 травня 2022, 23:59

20 травня прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури на Харківщині, спеціалісти-вибухотехніки, експерти-криміналісти та спеціалісти Державної екологічної інспекції проведели огляд території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Джерело: обласна прокуратура

Деталі: Вказаний об’єкт неодноразово був обстріляний військовослужбовцями ЗС РФ. Так, 10 березня внаслідок російського бомбардування були пошкоджені лінії електропостачання, що призвело до зупинки електроживлення ЯПУ "Джерело нейтронів". 26 березня атака повторилася.

Під час огляду 20 травня виявили та вилучили речові докази, у тому числі, частини боєприпасів різного виду озброєння.

Дослівно: "За результатами проведених слідчих дій та зібрання речових доказів будуть призначені відповідні необхідні експертні дослідження".

Довідково: "Джерело нейтронів" - ядерна пускова установка, розташована на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ).

 
 
 

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Теми: ХарківвійнаРосія
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