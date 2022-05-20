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Прокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове

Светлана КизиловаПятница, 20 мая 2022, 23:59
Прокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове

20 мая прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Харьковской области, специалисты-взрывотехники, эксперты-криминалисты и специалисты Государственной экологической инспекции провели осмотр территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Источник: областная прокуратура

Детали: Указанный объект неоднократно был обстрелян военнослужащими ВС РФ. Так, 10 марта в результате российской бомбардировки были повреждены линии электроснабжения, что привело к остановке электропитания ЯПУ "Источник нейтронов". 26 марта атака повторилась.

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Во время осмотра 20 мая были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе, части боеприпасов различного вида вооружения.

Дословно: "По результатам проведенных следственных действий и собранию вещественных доказательств будут назначены необходимые экспертные исследования".

Справка: "Источник нейтронов" - ядерная пусковая установка, расположенная на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ).

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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