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Штати готові допомогти Північній Кореї подолати пандемію COVID – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 04:57
Штати готові допомогти Північній Кореї подолати пандемію COVID – ЗМІ
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Сполучені Штати готові до переговорів з Північною Кореєю, щоб допомогти подолати пандемію COVID-19.

Джерело: Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації президента Джо Байдена

Деталі: Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон готовий до переговорів з Північною Кореєю і співпраці з іншими країнами регіону, щоб допомогти у вирішенні проблем КНДР, включаючи "досить серйозну" пандемію COVID -19.

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Крім того, повідомляється, що Байден і його південнокорейський колега Юн Сок Йоль обговорять ядерну співпрацю та загрозу з боку Північної Кореї під час своєї першої двосторонньої зустрічі в суботу.

Передісторія:

  • Довгий час Північна Корея офіційно не визнавала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони.
  • 12 травня повідомила про перший випадок COVID-19.
  • А 13 травня - про першу смерть від коронавірусу.

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Теми: СШАПівнічна КореяКНДРкоронавірус
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