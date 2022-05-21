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Штаты готовы помочь Северной Корее преодолеть пандемию COVID – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 мая 2022, 04:57
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Северной Кореей, чтобы одолеть пандемию COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента Джо Байдена

Детали: Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и сотрудничеству с другими странами региона, чтобы помочь в решении проблем КНДР, включая "достаточно серьезную" пандемию COVID-19.

Кроме того, сообщается, что Байден и его южнокорейский коллега Юн Сок Йоль обсудят ядерное сотрудничество и угрозу Северной Корее во время своей первой двусторонней встречи в субботу.

Предыстория:

  • Долгое время Северная Корея официально не признавала ни одного случая COVID-19, но ввела жесткие меры предосторожности и закрыла свои границы.
  • 12 мая сообщила о первом случае COVID-19.
  • А 13 мая - о первой смерти от коронавируса.

Темы: СШАСеверная КореяКНДРкоронавирус
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