У Сєвєродонецьку відновили газопостачання

Наразі завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, перевірили його герметичність та відкрили засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Гайдай нагадує, що по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальники розвезли людям 72 тонни води.

Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій.

Втім польські компанії передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням.

Нагадаємо:

20 травня Гайдай повідомив, що в результаті російських обстрілів за день12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді.

Того ж дня щонайменше троє людей загинули у результаті обстрілу російськими військовими школи у Сєвєродонецьку.