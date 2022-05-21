Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сєвєродонецьку відновили газопостачання

Роман ПетренкоСубота, 21 травня 2022, 10:06
фото луганськоъ ода

Наразі завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, перевірили його герметичність та відкрили засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Гайдай нагадує, що по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальники розвезли людям 72 тонни води.

Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій.

Втім польські компанії передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням.

Нагадаємо: 

  • 20 травня Гайдай повідомив, що в результаті російських обстрілів за день12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді.
  • Того ж дня щонайменше троє людей загинули у результаті обстрілу російськими військовими школи у Сєвєродонецьку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьгазвійнаРосія
Головне сьогодні

У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців

Ердоган повідомив лідерам Швеції та Фінляндії умови їхнього вступу до НАТО

Фільтрацію у Маріуполі більше не оминути: росіяни ставлять блок-пости на грунтових дорогах

Росія підтвердила заборону на в'їзд Байдену, Гарріс, Блінкену та ще 960 американцям

Усі новини...
Луганська область
Плани ворога – оточити Луганщину або зробити з неї згарище – Гайдай
Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей
Гайдай показав, як виглядає Білогорівка після бою з росіянами
Останні новини
19:56
Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання
19:53
Маркарова розповіла, на що саме підуть 40 мільярдів доларів від США
19:52
У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука
19:45
фотоБілорусь: у Гродно відновили пам'ятник Чапаєву
19:37
Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT
19:23
Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців
19:19
В уряді вважають, що ініціатива зближення України з НАТО – на стороні Альянсу
19:18
Ердоган повідомив лідерам Швеції та Фінляндії умови їхнього вступу до НАТО
19:17
В KSE говорять про можливі касові розриви у бюджеті
19:10
аудіоОкупанти погрожували обстріляти цивільне судно в територіальних водах України
Усі новини...