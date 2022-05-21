У Сєвєродонецьку відновили газопостачання

Наразі завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, перевірили його герметичність та відкрили засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Гайдай нагадує, що по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальники розвезли людям 72 тонни води.

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Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій.

Втім польські компанії передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням.

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