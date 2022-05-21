У Сєвєродонецьку відновили газопостачання
Субота, 21 травня 2022, 10:06
Наразі завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, перевірили його герметичність та відкрили засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста.
Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram
Деталі: Гайдай нагадує, що по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальники розвезли людям 72 тонни води.
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Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій.
Втім польські компанії передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 20 травня Гайдай повідомив, що в результаті російських обстрілів за день12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді.
- Того ж дня щонайменше троє людей загинули у результаті обстрілу російськими військовими школи у Сєвєродонецьку.