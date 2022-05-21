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У Сєвєродонецьку відновили газопостачання

Роман ПетренкоСубота, 21 травня 2022, 10:06
У Сєвєродонецьку відновили газопостачання
фото луганськоъ ода

Наразі завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, перевірили його герметичність та відкрили засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Гайдай нагадує, що по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальники розвезли людям 72 тонни води.

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Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій.

Втім польські компанії передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 травня Гайдай повідомив, що в результаті російських обстрілів за день12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді.
  • Того ж дня щонайменше троє людей загинули у результаті обстрілу російськими військовими школи у Сєвєродонецьку.

Теми: Луганська областьгазвійнаРосія
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