В Северодонецке возобновили газоснабжение

В настоящее время завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверили его герметичность и открыли задвижку, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Гайдай напоминает, что по всей области отсутствует централизованное водоснабжение. За 20 мая спасателями развезено людям 72 тонны воды.

Города и деревни также остаются обесточенными. И возобновить электроснабжение сложно до завершения активных боевых действий.

Впрочем, польские компании передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием.

Напомним:

20 мая Гайдай сообщил, что в результате российских обстрелов за день 12 человек погибли в Северодонецке, еще один человек – в Горской общине.

В тот же день по меньшей мере три человека погибли в результате обстрела российскими военными школы в Северодонецке.