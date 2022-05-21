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В Северодонецке возобновили газоснабжение

Роман ПетренкоСуббота, 21 мая 2022, 10:06
В Северодонецке возобновили газоснабжение
фото гуланской ода

В настоящее время завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверили его герметичность и открыли задвижку, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Гайдай напоминает, что по всей области отсутствует централизованное водоснабжение. За 20 мая спасателями развезено людям 72 тонны воды.

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Города и деревни также остаются обесточенными. И возобновить электроснабжение сложно до завершения активных боевых действий.

Впрочем, польские компании передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 мая Гайдай сообщил, что в результате российских обстрелов за день 12 человек погибли в Северодонецке, еще один человек – в Горской общине.
  • В тот же день по меньшей мере три человека погибли в результате обстрела российскими военными школы в Северодонецке.

Темы: Луганская областьгазвойнаРосcия
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