В Северодонецке возобновили газоснабжение

В настоящее время завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверили его герметичность и открыли задвижку, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Гайдай напоминает, что по всей области отсутствует централизованное водоснабжение. За 20 мая спасателями развезено людям 72 тонны воды.

Реклама:

Города и деревни также остаются обесточенными. И возобновить электроснабжение сложно до завершения активных боевых действий.

Впрочем, польские компании передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ