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Експертиза СБУ підтвердила: вокзал у Краматорську обстріляли окупанти з "Точки У"

Валентина РоманенкоСубота, 21 травня 2022, 12:13
Експертиза СБУ підтвердила: вокзал у Краматорську обстріляли окупанти з Точки У

Служба безпеки отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримала поранення.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією РФ.

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Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона більше відома як "Точка У".

За інформацією СБУ, декілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років".

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Деталі: За словами Дехтяренка, слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу у межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Попри те, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за скоєні РФ злочини, реальні факти мають цілком документальні докази, наголосив речник СБУ.

Передісторія: 

Теми: війнаКраматорськСБУ
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