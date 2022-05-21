Экспертиза СБУ подтвердила: вокзал в Краматорске обстреляли оккупанты из "Точки У"
Служба безопасности получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения.
Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко
Прямая речь: "Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализа других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, еще с 2014 года находящейся под временной оккупацией РФ.
Эксперты подтвердили, что для обстрела была применена управляемая одноступенчатая твердотопливная ракета 9М79-1 с зарядом кассет. Для широкой общественности она больше известна как "Точка У".
По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет".
Детали: По словам Дехтяренко, следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Несмотря на то, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за совершенные РФ преступления, реальные факты имеют вполне документальные доказательства, подчеркнул спикер СБУ.
Предыстория:
- 7 апреля российская армия нанесла авиаудар по путям возле станции Барвинково на Донецкой железной дороге, из-за чего были временно заблокированы три эвакуационных поезда в Славянске и Краматорске.
- 8 апреля российские войска атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего погиб 61 человек, а 121 получил ранения.