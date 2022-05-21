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РосСМИ: в Украине погиб племянник заместителя Шойгу

Мазуренко Алена Суббота, 21 мая 2022, 20:33
фото: The Magas Times

Российские СМИ сообщают, что на войне против Украины погиб племянник заместителя министра обороны РФ  Адам Хамхоев.

Источник: Meduza со ссылкой на местные издания The Magas Times и "Фортанга" 

Детали: Речь идет о погибшем командире десантно-штурмовой роты капитане РФ Адаме Хамхоевом. Об этом сообщило местное издание, ссылаясь на "офицерский корпус" Ингушетии.

Другое местное издание пишет со ссылкой на источник, что погибший - племянник заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Отмечается, что Хамхоев погиб в ночь на 21 мая. По словам источника, оккупант был сыном сестры Евкурова и тот, "помогал ему, строил карьеру.

Напомним:

  • Украинские защитники сообщают, что с начала полномасштабного вторжения России с 24 февраля в Украине уничтожили почти 29 тысяч оккупантов.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ оккупирует всю Луганщину, а также сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
  • Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах захватить Луганщину "чепухой". Шойгу, по словам Гайдая, не понимает реального положения вещей в российской армии.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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