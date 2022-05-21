РосСМИ: в Украине погиб племянник заместителя Шойгу

Российские СМИ сообщают, что на войне против Украины погиб племянник заместителя министра обороны РФ Адам Хамхоев.

Источник: Meduza со ссылкой на местные издания The Magas Times и "Фортанга"

Детали: Речь идет о погибшем командире десантно-штурмовой роты капитане РФ Адаме Хамхоевом. Об этом сообщило местное издание, ссылаясь на "офицерский корпус" Ингушетии.

Другое местное издание пишет со ссылкой на источник, что погибший - племянник заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Отмечается, что Хамхоев погиб в ночь на 21 мая. По словам источника, оккупант был сыном сестры Евкурова и тот, "помогал ему, строил карьеру.

Напомним:

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