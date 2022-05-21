У Лаврова заявили, що "1984" Орвелла описує Захід, а не путінську Росію
Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова переконана, що роман-антиутопія "1984" англійського письменника Джорджа Орвелла описує не путінську Росію, а сучасний Захід.
Джерело: російська служба ВВС
Пряма мова Захарової: "Багато років ми вважали, що Орвелл описав тоталітаризм. Це один із глобальних фейків.
Орвелл писав про кінець лібералізму. Він написав, як лібералізм заведе людство в безвихідь. Він не писав про СРСР, він писав про суспільство, в якому жив, про крах ідеї лібералізму".
Деталі: Захарова виступала перед студентами в Єкатеринбурзі. Один з присутніх поставив речниці МЗС РФ питання, що відповідати його друзям за кордоном, які порівнюють стан суспільства в путінській Росії з суспільством в романі "1984".
До своєї відповіді Захарова додала, щоби цей студент сказав своїм знайомим за кордоном, що роман "1984" - це про "них, а не про нас", і пояснила, що росіян зараз обманюють. Проте не продовжила думку, що обманюють у Росії, а не за кордоном.
Вона згадала також про поширення на Заході так званої "cancel culture" (в перекладі "культура скасування"), коли пересічні користувачі в Інтернеті принижують і примушують мовчати людину, чиї погляди не суголосні поглядам "проґресивної" більшості. На думку Захарової, це якраз ті явища, котрі описав Орвелл у своєму романі, а путінська Росія, мовляв, не схожа на антиутопію.
Довідково: "1984", виданий 1949 року, став найбільш відомим романом письменника Джорджа Орвелла (справжнє ім’я Ерік Артур Блер).
У цьому романі Орвелл описує уявне тоталітарне суспільство у 1984 році, де думки, наміри та бажання всіх людей контролює через різні технологічні засоби Поліція Думок. Щодня працівники всіх закладів, установ і підприємств упродовж двох хвилин дивляться пропаганду, де їм кажуть, що "Війна – це мир", "Незнання – це сила", і "Свобода – це рабство". Так само спеціальні установи вилучають із книг усі згадки про минуле, а мову штучно викривлюють лінгвісти, щоби там не було слів на позначення таких понять як "демократія", "кохання", "рівність" тощо.
У романі в суспільстві влада створює штучну істерію серед жителів, лякаючи ворогами довкола, від яких врятувати здатен лише мудрий і могутній "Старший Брат", який власне і контролює цих людей через Поліцію Думок. Тих, хто починає чинити опір, піддають тортурам. Найбільш жорстоким видом катування було використання головного особистого страху людини проти неї, аби вона зрадила своїх близьких і погляди.
Сюжет роману закінчується нещасливо для головного героя, підкреслюючи тезу автора, що в такому суспільстві спроби окремого індивіда чинити опір будуть марні. Сам Орвелл писав і казав, що брав за взірець режими нацистського Райху та сталінського СРСР для фабули свого роману.
Передісторія:
- Захарова не вперше дивує громадськість самоспростовними твердженнями, які подібні на романи-антиутопії. Нещодавно вона лякала росіян українськими "неонацистами" у Маріуполі, яким допомагають власне "єврейські бойовики з Ізраїля" за гроші, при цьому додавши, що тільки Росію хвилює історія Голокосту.
- Перед цим вона гостро відреагувала на візит голлівудської знаменитості й посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі до центрів, де мешкають вимушені переселенці, чиє житло знищили російські війська. По суті Захарова сказала, що Джолі приїхала до біженців, чиє житло знищили російські загарбнки, аби відволікти увагу світу від гуманітарної катастрофи, спричиненої війною Росії проти України.
- 18 травня режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заборонив продаж накладу роману "1984" Орвелла на території Білорусі.