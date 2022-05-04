МЗС РФ лякає "ізраїльськими найманцями", які воюють на боці "націоналістів Азова"

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила про наявність "ізраїльських найманців", які нібито воюють на боці українських "націоналістичних батальйонів".

Джерело: Захарова в інтерв’ю російському пропагандистському медіа Radio Sputnik

Пряма мова Захарової: "Все ж таки скажу, що нині навряд чи хочуть почути ті самі політики в Ізраїлі, які роздмухали інформаційну кампанію. Можливо, їм буде цікаво.

В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з бойовиками "Азова" знаходяться й ізраїльські найманці".

Деталі: Вона начебто на власні очі бачила відео й фото матеріали, які підтверджують наявність ізраїльських найманців у Маріуполі. За словами Захарової, влада Ізраїля знає про ці "факти".

Захарова також заявила, що російський МЗС нібито звертав увагу Ізраїля впродовж багатьох років на поширення "неонацистських" поглядів серед українських військових, зокрема татуювання українських військових у Маріуполі й літературу, яку вони читають. Проте речниця МЗС не пояснила, де можна ознайомитися з "відеофактами", про які вона розповідала.

Речниця МЗС назвала реакцію Ізраїля та західних країн на антисемітські висловлювання очільника МЗС РФ Сергія Лаврова "підлістю".

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Довідково: Російська влада та державна пропаганда безпідставно твердять, що підрозділ Національної гвардії України "Азов", який бере участь в обороні Маріуполя, є "нацистами", які не представляють думку широких верств населення України.

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