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МЗС РФ лякає "ізраїльськими найманцями", які воюють на боці "націоналістів Азова"

"Українська правда"Середа, 4 травня 2022, 15:39
МЗС РФ лякає ізраїльськими найманцями, які воюють на боці націоналістів Азова
марія захарова. фото: пресслужба мзс рф

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила про наявність "ізраїльських найманців", які нібито воюють на боці українських "націоналістичних батальйонів".

Джерело: Захарова в інтерв’ю російському пропагандистському медіа Radio Sputnik

Пряма мова Захарової: "Все ж таки скажу, що нині навряд чи хочуть почути ті самі політики в Ізраїлі, які роздмухали інформаційну кампанію. Можливо, їм буде цікаво.

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В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з бойовиками "Азова" знаходяться й ізраїльські найманці".

Деталі: Вона начебто на власні очі бачила відео й фото матеріали, які підтверджують наявність ізраїльських найманців у Маріуполі. За словами Захарової, влада Ізраїля знає про ці "факти".

Захарова також заявила, що російський МЗС нібито звертав увагу Ізраїля впродовж багатьох років на поширення "неонацистських" поглядів серед українських військових, зокрема татуювання українських військових у Маріуполі й літературу, яку вони читають. Проте речниця МЗС не пояснила, де можна ознайомитися з "відеофактами", про які вона розповідала.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця МЗС назвала реакцію Ізраїля та західних країн на антисемітські висловлювання очільника МЗС РФ Сергія Лаврова "підлістю". 

Довідково: Російська влада та державна пропаганда безпідставно твердять, що підрозділ Національної гвардії України "Азов", який бере участь в обороні Маріуполя, є "нацистами", які не представляють думку широких верств населення України.

Передісторія:

  • 2 травня Лавров заявив, що той факт, що український президент Володимир Зеленський є за національністю євреєм не означає, що в Україні не може бути "масового нацизму", бо, за його словами, "найбільшими антисемітами якраз є євреї", наприклад фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Російського посла в Ізраїлі викликали для вручення "ноти протесту", а міністр закордонних справ Яїр Лапід закликав Лаврова негайно принести вибачення.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Лаврова, що такі коментарі є глибоко образливими як для Зеленського й України, так і для Ізраїля та єврейського народу. Німецький уряд назвав ці коментарі Лаврова "абсурдною пропагандою".
  • Сам Зеленський звернувся до влади Ізраїлю і запитав, чи залишиться в Москві ізраїльський посол після кричущого антисемітизму російської влади.
  • Російські опозиційні журналісти зі своїх джерел у Кремлі встановили, що російський президент Володимир Путін припинив наполягати на "денацифікації" України після того, як російські провладні соціологи із закритих досліджень громадської думки з’ясували, що пересічні росіяни не розуміють суті цього слова.

Теми: ІзраїльєвреїАзов Маріуполь
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