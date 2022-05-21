Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лаврова заявили, что "1984" Орвелла описывает Запад, а не путинскую Россию

Денис КарловскийСуббота, 21 мая 2022, 20:36
молодая россиянка читает роман "1984" в аэропорту казани 2020 год. фото: getty images

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова убеждена, что роман-антиутопия "1984" английского писателя Джорджа Оруэлла описывает не путинскую Россию, а современный Запад.

Источник: российская служба ВВС

Прямая речь Захаровой: "Многие годы мы считали, что Оруэлл описывал тоталитаризм. Это один из глобальных фейков.

Оруэлл писал о конце либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал об СССР, он писал об обществе, в котором жил, о крахе идеи либерализма".

Детали: Захарова выступала перед студентами в Екатеринбурге. Один из присутствующих поставил пресс-секретарю МИД РФ вопрос, что ответить его друзьям за рубежом, сравнивающим состояние общества в путинской России с обществом в романе "1984".

К своему ответу Захарова добавила, чтобы этот студент сказал своим знакомым за границей, что роман "1984" – это о "них, а не о нас", и объяснила, что россиян сейчас обманывают. Но не продолжила мысль дальше, что обманывают в России, а не за границей.

Она упомянула также о распространенной на Западе так называемой "cancel culture" (в переводе "культура отмены"), когда простые пользователи в Интернете унижают и заставляют замолчать человека, чьи взгляды не соответствуют взглядам "прогрессивного" большинства. По мнению Захаровой, это как раз те явления, которые описал Оруэлл в своем романе, а путинская Россия, дескать, не похожа на антиутопию.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: "1984", изданный в 1949 году, стал наиболее известным романом писателя Джорджа Оруэлла (настоящее имя Эрик Артур Блэр).

В этом романе Оруэлл описывает выдуманное тоталитарное общество в 1984 году, где мысли, намерения и желания всех людей контролирует через различные технологические средства Полиция Мыслей. Каждый день работники всех заведений, учреждений и предприятий в течение двух минут смотрят пропаганду, где им говорят, что "Война – это мир", "Незнание – сила", и "Свобода – это рабство". Так же специальными учреждениями изымают из книг все упоминания о прошлом, а язык искусственно искривляют лингвисты, чтобы там не было слов, обозначующих такие понятий как "демократия", "любовь", "равенство" и т.д.

В романе власти создают искусственную истерию среди жителей, пугая врагами вокруг, от которых спасти способен только мудрый и могучий "Старший Брат", который собственно и контролирует этих людей через Полицию Мнений. Те, кто начинает сопротивляться, подвергаются пыткам. Наиболее жестоким видом пыток было использование наибольшего страха человека против него, дабы он предал своих близких и взгляды.

Сюжет романа заканчивается несчастливо для главного героя, подчеркивая тезис автора, что в таком обществе попытки отдельного человека сопротивляться бесполезны. Сам Оруэлл писал и говорил, что брал за образец режимы нацистского Райха и сталинского СССР для фабулы своего романа.

Предыстория:

  • Захарова не в первый раз удивляет общественность самоопровергающими утверждениями, которые похожи на фразы из романа-антиутопии. Недавно она пугала россиян украинскими "неонацистами" в Мариуполе, которым помогают "еврейские боевики из Израиля" за деньги, при этом добавив, что только Россию волнует история Холокоста.
  • Перед этим она остро отреагировала на визит голливудской знаменитости и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли в центры, где живут вынужденные переселенцы, чье жилье уничтожили российские войска. По сути Захарова сказала, что Джоли приехала к беженцам, чье жилье уничтожили российские захваты, чтобы отвлечь мир от гуманитарной катастрофы, вызванной войной России против Украины.
  • 18 мая режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко запретил продажу тиража романа "1984" Оруэлла на территории Беларуси.

Темы: РосcияПутинпропагандакультура
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне развернули "Искандеры" в Белгородской области

В России признали: санкции разрушили всю российскую логистику

Зеленский обратился к украинцам в тылу: Беззаботными быть нельзя, война продолжается

Украинская авиация отправила в ад 2 российских "Солнцепека"

обновлено от 19:52В Госдуме намекнули на возможность обмена пленных "азовцев" на Медведчука

У Лаврова заявили, что "1984" Орвелла описывает Запад, а не путинскую Россию

Все новости...
Росcия
Россия запретила въезд пяти умершим американцам, среди них Маккейн
РосСМИ: в Украине погиб племянник заместителя Шойгу
В Николаеве демонтировали памятник Пушкину
Последние новости
06:58
Блинкен: Хотел бы посвятить Путину песню "Мы больше никогда не будем вместе"
06:43
Сводка Генштаба: Россияне развернули "Искандеры" в Белгородской области
04:55
В мире подтвердили около сотни случаев обезьяньей оспы
04:00
В России признали: санкции разрушили всю российскую логистику
03:29
"На могилку": ВСУ положили российские пушки "Гиацинт" и "Пион"
03:00
Американские аналитики: Россияне стягивают войска на Запорожье и Херсонщине, готовятся к наступлению
02:34
Дуда приехал в Украину, выступит в Раде
01:35
Зеленский обсудил с итальянским премьером санкции против РФ
01:05
На Запорожье россияне угрожают предпринимателям, отказывающимся торговать за рубли
00:25
Николаев: Раздаются взрывы кассетных снарядов
Все новости...