У Лаврова заявили, что "1984" Орвелла описывает Запад, а не путинскую Россию

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова убеждена, что роман-антиутопия "1984" английского писателя Джорджа Оруэлла описывает не путинскую Россию, а современный Запад.

Источник: российская служба ВВС

Прямая речь Захаровой: "Многие годы мы считали, что Оруэлл описывал тоталитаризм. Это один из глобальных фейков.

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Оруэлл писал о конце либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал об СССР, он писал об обществе, в котором жил, о крахе идеи либерализма".

Детали: Захарова выступала перед студентами в Екатеринбурге. Один из присутствующих поставил пресс-секретарю МИД РФ вопрос, что ответить его друзьям за рубежом, сравнивающим состояние общества в путинской России с обществом в романе "1984".

К своему ответу Захарова добавила, чтобы этот студент сказал своим знакомым за границей, что роман "1984" – это о "них, а не о нас", и объяснила, что россиян сейчас обманывают. Но не продолжила мысль дальше, что обманывают в России, а не за границей.

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Она упомянула также о распространенной на Западе так называемой "cancel culture" (в переводе "культура отмены"), когда простые пользователи в Интернете унижают и заставляют замолчать человека, чьи взгляды не соответствуют взглядам "прогрессивного" большинства. По мнению Захаровой, это как раз те явления, которые описал Оруэлл в своем романе, а путинская Россия, дескать, не похожа на антиутопию.

Справка: "1984", изданный в 1949 году, стал наиболее известным романом писателя Джорджа Оруэлла (настоящее имя Эрик Артур Блэр).

В этом романе Оруэлл описывает выдуманное тоталитарное общество в 1984 году, где мысли, намерения и желания всех людей контролирует через различные технологические средства Полиция Мыслей. Каждый день работники всех заведений, учреждений и предприятий в течение двух минут смотрят пропаганду, где им говорят, что "Война – это мир", "Незнание – сила", и "Свобода – это рабство". Так же специальными учреждениями изымают из книг все упоминания о прошлом, а язык искусственно искривляют лингвисты, чтобы там не было слов, обозначующих такие понятий как "демократия", "любовь", "равенство" и т.д.

В романе власти создают искусственную истерию среди жителей, пугая врагами вокруг, от которых спасти способен только мудрый и могучий "Старший Брат", который собственно и контролирует этих людей через Полицию Мнений. Те, кто начинает сопротивляться, подвергаются пыткам. Наиболее жестоким видом пыток было использование наибольшего страха человека против него, дабы он предал своих близких и взгляды.

Сюжет романа заканчивается несчастливо для главного героя, подчеркивая тезис автора, что в таком обществе попытки отдельного человека сопротивляться бесполезны. Сам Оруэлл писал и говорил, что брал за образец режимы нацистского Райха и сталинского СССР для фабулы своего романа.

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