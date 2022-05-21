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Маріупольців хочуть примусити "патрулювати" місто з військовими РФ та "нарміліцією" ОРДО

Світлана КізіловаСубота, 21 травня 2022, 20:57

У Маріуполі російські загарбники планують силою залучити містян в лави так званих "добровільних дружин".

Джерело: Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: За даними джерел, один з представників окупантів у місті Євген Хармишев разом зі спільниками оголосив про поновлення "добровільних дружин".

Пряма мова Андрющенка: "Тепер чоловіки Маріуполя будуть здійснювати патрулювання міста разом з російськими військовими та "народною мііцією днр". Наші джерела повідомляють, що справжня мета такого "патрулювання" це:

- посилення пошукових заходів. Цього разу починають шукати не тільки активістів, але в першу чергу комунальників, вчителів та інших спеціалістів,

- "М'яка" підготовка до мобілізації.

Окрім того, від "керівництва" міста шириться інформація про запровадження призову до армії так званої "днр" з вересня цього року.

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Разом з фактичним зачиненням міста майбутнє Маріуполя під час окупації стає все більш зрозумілим. Військова база в порту та мобілізаційний ресурс. Такі справи…"

Теми: МаріупольокупаціявійнаОРДЛО
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