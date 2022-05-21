Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маріупольців хочуть примусити "патрулювати" місто з військовими РФ та "нарміліцією" ОРДО

Світлана КізіловаСубота, 21 травня 2022, 20:57

У Маріуполі російські загарбники планують силою залучити містян в лави так званих "добровільних дружин".

Джерело: Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: За даними джерел, один з представників окупантів у місті Євген Хармишев разом зі спільниками оголосив про поновлення "добровільних дружин".

Реклама:

Пряма мова Андрющенка: "Тепер чоловіки Маріуполя будуть здійснювати патрулювання міста разом з російськими військовими та "народною мііцією днр". Наші джерела повідомляють, що справжня мета такого "патрулювання" це:

- посилення пошукових заходів. Цього разу починають шукати не тільки активістів, але в першу чергу комунальників, вчителів та інших спеціалістів,

- "М'яка" підготовка до мобілізації.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім того, від "керівництва" міста шириться інформація про запровадження призову до армії так званої "днр" з вересня цього року.

Разом з фактичним зачиненням міста майбутнє Маріуполя під час окупації стає все більш зрозумілим. Військова база в порту та мобілізаційний ресурс. Такі справи…"

Теми: МаріупольокупаціявійнаОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: