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Мариупольцев хотят заставить "патрулировать" город с военными РФ и "нармилицией" ОРДО

Светлана КизиловаСуббота, 21 мая 2022, 20:57

В Мариуполе российские захватчики планируют силой вовлечь горожан в ряды так называемых "добровольных дружин".

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По данным источников, один из представителей оккупантов в городе Евгений Хармышев вместе с сообщниками объявил о возобновлении "добровольных дружин".

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Прямая речь Андрющенко: "Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с российскими военными и "народной миицией днр". Наши источники сообщают, что настоящая цель такого "патрулирования":

- усиление поисковых мероприятий. На этот раз начинают искать не только активистов, но в первую очередь коммунальщиков, учителей и других специалистов.

- "Мягкая" подготовка к мобилизации.

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Кроме того, от "руководства" города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "днр" с сентября этого года.

Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс. Такие дела…"

Темы: МариупольоккупациявойнаОРДЛО
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