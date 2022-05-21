Гайдай: Завдяки пропагандистам знищили росіян, які зруйнували міст на Луганщині
Субота, 21 травня 2022, 21:49
Голова Луганської ОВА повідомив, що Нацгвардійці знищили окупантів, котрі підірвали міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це сталося завдяки сюжету пропагандистів, котрі "допомогли" скоригувати вогонь українських захисників.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook
Пряма мова: "Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк.
Реклама:
Дякуємо російським пропагандистам за наводку.
Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого".
Деталі: Гайдай додав, що міст відновлять і "подякував" пропогандистам за те, що "скоригували вогонь".
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 21 травня Гайдай повідомив, що російські загарбники знищили міст між містами Сєвєродонецьк та Лисичанськ.