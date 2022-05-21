Гайдай: Завдяки пропагандистам знищили росіян, які зруйнували міст на Луганщині

Голова Луганської ОВА повідомив, що Нацгвардійці знищили окупантів, котрі підірвали міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це сталося завдяки сюжету пропагандистів, котрі "допомогли" скоригувати вогонь українських захисників.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк.

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Дякуємо російським пропагандистам за наводку.

Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого".

фото: ФБ Гайдая

Деталі: Гайдай додав, що міст відновлять і "подякував" пропогандистам за те, що "скоригували вогонь".

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