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Гайдай: Завдяки пропагандистам знищили росіян, які зруйнували міст на Луганщині

Альона Мазуренко Субота, 21 травня 2022, 21:49
Гайдай: Завдяки пропагандистам знищили росіян, які зруйнували міст на Луганщині
ФОТО: ФБ ГАЙДАЯ

Голова Луганської ОВА повідомив, що Нацгвардійці знищили окупантів, котрі підірвали міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це сталося завдяки сюжету пропагандистів, котрі "допомогли" скоригувати вогонь українських захисників.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк.

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Дякуємо російським пропагандистам за наводку.

Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого".

 
фото: ФБ Гайдая

Деталі: Гайдай додав, що міст відновлять і "подякував" пропогандистам за те, що "скоригували вогонь".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 21 травня Гайдай повідомив, що російські загарбники знищили міст між містами Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Теми: Луганська областьвійнаобстрілокупація
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