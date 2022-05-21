Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гайдай: Благодаря пропагандистам уничтожили россиян, разрушивших мост в Луганской области

Алена МазуренкоСуббота, 21 мая 2022, 21:49
Гайдай: Благодаря пропагандистам уничтожили россиян, разрушивших мост в Луганской области
ФОТО: ФБ ГАЙДАЯ

Глава Луганской ОВА сообщил, что Нацгвардейцы уничтожили оккупантов, взорвавших мост между Северодонецком и Лисичанском. Это произошло благодаря сюжету пропагандистов, которые "помогли" скорректировать огонь украинских защитников.

Источник: председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Скоро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк.

Реклама:

Спасибо российским пропагандистам за наводку.

Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего".

 
фото: ФБ Гайдая

Детали: Гайдай добавил, что мост восстановят и "благодарит" пропогандистов за то, что "скорректировали огонь".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 21 мая Гайдай сообщил, что российские захватчики уничтожили мост между городами Северодонецк и Лисичанск.

Темы: Луганская областьвойнаобстрелоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: