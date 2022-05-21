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Гайдай: Благодаря пропагандистам уничтожили россиян, разрушивших мост в Луганской области

Мазуренко Алена Суббота, 21 мая 2022, 21:49
ФОТО: ФБ ГАЙДАЯ

Глава Луганской ОВА сообщил, что Нацгвардейцы уничтожили оккупантов, взорвавших мост между Северодонецком и Лисичанском. Это произошло благодаря сюжету пропагандистов, которые "помогли" скорректировать огонь украинских защитников.

Источник: председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Скоро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк.

Спасибо российским пропагандистам за наводку.

Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего".

 
фото: ФБ Гайдая

Детали: Гайдай добавил, что мост восстановят и "благодарит" пропогандистов за то, что "скорректировали огонь".

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Предыстория:

  • 21 мая Гайдай сообщил, что российские захватчики уничтожили мост между городами Северодонецк и Лисичанск.

Темы: Луганская областьвойнаобстрелоккупация
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