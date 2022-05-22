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На Запоріжжі росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються торгувати за рублі

Анастасія КалатурНеділя, 22 травня 2022, 01:05

У Василівці (Запорізька область) підприємцям, які не хочуть продавати товари за рублі,  окупанти погрожують "профілактичними бесідами".

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "У Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Також повідомляють, що у випадку відмови підприємців продавати товари за рублі - з ними проведуть "профілактичну бесіду".

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Деталі: Крім того, в Мелітополі колаборант Євген Балицький   розпорядився з 20 травня 2022 року для розрахунків використовувати як гривню, так і рублі, а безготівкові розрахунки проводити лише в рублях, курс валют: 2 рублі за 1 гривню.

Нагадаємо: Три дні тому віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін в окупованому Мелітополі заявив, що рубль треба запроваджувати на захоплених росіянами територіях якомога швидше.

Читайте також: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій? | Економічна правда

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Теми: ЗапоріжжявійнаРосія
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