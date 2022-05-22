Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Запорожье россияне угрожают предпринимателям, отказывающимся торговать за рубли

Анастасия КалатурВоскресенье, 22 мая 2022, 01:05

В Васильевке (Запорожская область) предпринимателям, которые не хотят продавать товары за рубли, оккупанты угрожают "профилактическими беседами".

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "В Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Также сообщают, что в случае отказа предпринимателей продавать товары за рубли – с ними проведут "профилактическую беседу".

Реклама:

Детали: Кроме того, в Мелитополе коллаборант Евгений Балицкий распорядился с 20 мая 2022 года для расчетов использовать как гривну, так и рубли, а безналичные расчеты проводить только в рублях, курс валют: 2 рубля за 1 гривну.

Напомним: Три дня назад вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин в Мелитополе заявил, что рубль нужно вводить на захваченных россиянами территориях как можно скорее.

Читайте также: Рублю здесь не место. Может ли Россия вытеснить гривну с оккупированных территорий? | Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗапорожьевойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: