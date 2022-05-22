На Запорожье россияне угрожают предпринимателям, отказывающимся торговать за рубли

В Васильевке (Запорожская область) предпринимателям, которые не хотят продавать товары за рубли, оккупанты угрожают "профилактическими беседами".

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "В Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Также сообщают, что в случае отказа предпринимателей продавать товары за рубли – с ними проведут "профилактическую беседу".

Детали: Кроме того, в Мелитополе коллаборант Евгений Балицкий распорядился с 20 мая 2022 года для расчетов использовать как гривну, так и рубли, а безналичные расчеты проводить только в рублях, курс валют: 2 рубля за 1 гривну.

Напомним: Три дня назад вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин в Мелитополе заявил, что рубль нужно вводить на захваченных россиянами территориях как можно скорее.

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