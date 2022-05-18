Віцепрем’єр РФ поспішає запровадити рубль на окупованих територіях України

Віце-прем’єр-міністр РФ Марат Хуснуллін в окупованому Мелітополі заявив, що рубль треба запроваджувати на захоплених росіянами територіях якомога швидше.

Джерело: російська служба ВВС

Пряма мова Хуснулліна: "Потрібно зараз банківську систему якомога швидше (запустити – ред.). Питання паралельного обігу рубля й гривні – будемо запускати, безумовно, максимальний обіг рубля".

Реклама:

Деталі: Хуснуллін додав, що рубль планують запустити в обіг на всіх захоплених росіянами територіях південних областей України.

Читайте також: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій? | Економічна правда

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ