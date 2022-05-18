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Віцепрем’єр РФ поспішає запровадити рубль на окупованих територіях України

Денис КарловськийСереда, 18 травня 2022, 20:26
фото ілюстративне: getty images

Віце-прем’єр-міністр РФ Марат Хуснуллін в окупованому Мелітополі заявив, що рубль треба запроваджувати на захоплених росіянами територіях якомога швидше.

Джерело: російська служба ВВС

Пряма мова Хуснулліна: "Потрібно зараз банківську систему якомога швидше (запустити – ред.). Питання паралельного обігу рубля й гривні – будемо запускати, безумовно, максимальний обіг рубля".

Деталі: Хуснуллін додав, що рубль планують запустити в обіг на всіх захоплених росіянами територіях південних областей України.

Читайте також: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій? | Економічна правда

Передісторія:

  • Віцепрем’єр РФ Хуснуллін приїхав нав’язувати мешканцям захоплених територій ідею, що вони тепер, мовляв, у складі "російської сім’ї". Крім того, він запропонував українському урядові платити за електроенергію з української АЕС в Енергодарі, яку контролюють окупаційні війська РФ,
  • Разом із ним до Херсона приїжджав ставленик маріонеткової адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
  • Раніше російська окупаційна адміністрація поспішала запровадити рубль на захопленій Херсонщині до 1 травня, але так і не спромоглася.
  • За даними мера Мелітополя Івана Федорова, з міста з-під російської окупації виїхало вже близько половини мешканців.

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Теми: окупаціяЗапорізька областьМелітопольХерсонська область
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