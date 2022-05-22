"Бучанська різанина": поліція виявила тіла ще двох убитих

В Бучанському районі на Київщині виявили ще двох убитих окупантами мирних жителів.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: 21 травня слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині.

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Так у кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.

фото поліції

Зазначається, що станом на нині поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області.

Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини окупантів.

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