"Бучанська різанина": поліція виявила тіла ще двох убитих
В Бучанському районі на Київщині виявили ще двох убитих окупантами мирних жителів.
Джерело: поліція Київщини
Деталі: 21 травня слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині.
Так у кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.
Зазначається, що станом на нині поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області.
Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини окупантів.
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Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук
Передісторія:
- На початку квітня Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Тоді ж почали відкриватися факти численних звірств росіян.
- Зокрема по вулицях Бучі лежали десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками, виявляли також тіла оголених жінок, які окупанти намагалися спалити. Потім правоохоронці почали виявляти місця захоронень багатьох жертв загарбників.
- Президент Володимир Зеленський запевнив, що українське правосуддя спільно з міжнародними слідчими знайде кожного, хто причетний до злочинів у Бучі, і додав, що деякі можуть не дожити до суду на полі бою.