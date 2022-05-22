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"Бучанская резня": полиция обнаружила тела еще двух убитых

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 08:03
фото полиции

В Бучанском районе Киевской области обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей.

Источник: полиция Киевщины

Детали: 21 мая следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузовая. Граждане были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине.

Так в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

 
фото полиции

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.

Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов.

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Предыстория:

  • В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
  • В частности, по улицам Бучи лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками, обнаруживали также тела обнаженных женщин, которые россияне пытались сжечь. Затем правоохранители начали обнаруживать места захоронений многих жертв захватчиков.
  • Президент Владимир Зеленский заверил, что украинское правосудие совместно с международными следователями найдет каждого, кто причастен к преступлениям в Буче, и добавил, что некоторые могут не дожить до суда на поле боя.

Темы: БучаКиевская областьвойна
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