"Бучанская резня": полиция обнаружила тела еще двух убитых
В Бучанском районе Киевской области обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей.
Источник: полиция Киевщины
Детали: 21 мая следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузовая. Граждане были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине.
Так в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.
Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов.
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Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук
Предыстория:
- В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
- В частности, по улицам Бучи лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками, обнаруживали также тела обнаженных женщин, которые россияне пытались сжечь. Затем правоохранители начали обнаруживать места захоронений многих жертв захватчиков.
- Президент Владимир Зеленский заверил, что украинское правосудие совместно с международными следователями найдет каждого, кто причастен к преступлениям в Буче, и добавил, что некоторые могут не дожить до суда на поле боя.