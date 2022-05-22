Житомирщина: вследствие удара по Малину есть погибший

Российские войска в воскресенье днем нанесли ракетный удар по Малину Житомирской области, погиб по меньшей мере один человек.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на мэра Малина Александра Ситайло и главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко

Дословно: "Взрывы были в Малине. Информацию об этом Суспільному подтвердил городской голова Малина".

Детали: Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате удара российских войск по Малину погиб по меньшей мере один человек.

По его словам, информация предварительная, поскольку на месте удара продолжают разбирать завалы.

Прямая речь Бунечко: "Уже подтверждена информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая. На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось буквально вот – ближе к семи часам вечера. Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа. По факту, снова пострадали дома тех людей, которые только начали их чинить и забили окна".

Что предшествовало: 20 мая в результате ракетного удара по городу Малин на Житомирщине поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов, три человека получили ранения.