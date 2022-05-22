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Десантники вразили "Іглою" російський штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоНеділя, 22 травня 2022, 14:44

Львівські десантники збили російський штурмовик Су-25.

Джерело: пресцентр командування ДШВ

Дослівно: "22 травня в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач".

Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".

Деталі: Вказано, що на нижньому фотознімку зафіксовано, як палає російський штурмовик Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося.

 

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